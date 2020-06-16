شكرا لقرائتكم رئيس إنبى: ناقشنا بعض بنود لائحة اتحاد الكرة الجديد قبل الانتهاء منها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي، دعم ناديه لقرار الدولة الخاص بعودة النشاط الرياضي وتحديد كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أضاف زكريا السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "ملعب التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اتحاد كرة القدم قدم مقترحا ببند الثماني سنوات على المقاعد كل على حدى بمعنى أن العضو الذي تنطبق عليه البند من حقه التقدم على مقعد النائب أو رئيس اتحاد الكرة ولا يجوز له العودة للعضوية من جديد.

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أضاف زكريا السيد: "لم يصلنا مقترح اللائحة الجديدة ووافقنا من حيث المبدأ على البنود".

وأوضح رئيس انبي أن الاجتماع كان مثمراً للغاية بين جميع ممثلي الأندية حيث طالبنا باستحداث منصب أمين الصندوق الا أن عمرو الجنايني أبلغنا برفض فيفا لوجود مدير مالي في الاتحاد يقوم بنفس المهام.