شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي يطرح كراسة الانتاج التلفزيوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن طرح كراسة الانتاج التلفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية للموسم الرياضي المقبل 2020-2021، أمام الشركات المحلية والدولية المختصة بإنتاج المباريات لتقديم عروضها في فترة لا تتجاوز 14 يوما، وذلك بعد اكتمال إعدادها واعتمادها من قبل وزارة الرياضة.

وقال الاتحاد السعودي في بيان صحافي: كان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، قد وجه خلال الفترة الماضية بتشكيل فريق عمل متخصص لإعداد هذه الكراسة، حيث تم وضع الشروط ومعايير فنية دقيقة ونوعية لمواكبة أحدث أساليب الانتاج العالمية في نقل المباريات، وتوفير التقنيات الحديثة في التحليل الفني.

