شكرا لقرائتكم غوارديولا: سيتي ليس مستعداً لاستئناف الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه لا يعرف مدى استعداد لاعبيه لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والمباريات العديدة التي تنتظر فريقه.

ويلتقي سيتي صاحب المركز الثاني مع أرسنال، الذي يقوده ميكل أرتيتا مساعد غوارديولا السابق، باستاد الاتحاد يوم الأربعاء.

ويلعب سيتي بعد ذلك بملعبه ضد بيرنلي يوم الاثنين القادم، ثم يحل ضيفا على تشيلسي يوم الخميس التالي قبل أن يواجه نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين عبر تطبيق زووم: لا أدري شيئا عن وضعنا الآن. إذا سألتوني عن الفريق، سأقول لا أدري. سنرى مستوى الفريق، أعتقد أننا مستعدون لخوض مباراة واحدة. لكن هناك مباراة

أخرى بعد ثلاثة أيام ومباراة أخرى بعد أربعة أيام. نحن غير مستعدين، وأقصد كل الفرق وليس مانشستر سيتي فقط.

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وقال غوارديولا إن لاعبيه في حالة جيدة لكنه أبدى تخوفه من حصول لاعبيه على ثلاثة أسابيع فقط للتدريبات الجماعية بعد عدة أشهر بدون خوض أي مباراة. وحصلت الأندية في ألمانيا وإسبانيا على خمسة أو ستة أسابيع للتدريبات.

وقال المدرب الإسباني: كل أندية الدوري الممتاز حصلت على ثلاثة أسابيع. نعرف أن ذلك لا يكفي لكن هكذا تسير الأمور.

وأمام أرتيتا سيواجه غوارديولا صديقا قديما ويأمل أن يحصل على بعض الوقت لمقابلته بعد المباراة رغم المنافسة بينهما في أرض الملعب.

وتعرض الاثنان لمعاناة شخصية على مدار الأشهر الماضية، إذ فقد غوارديولا والدته خلال جائحة كوفيد-19 بينما أصيب أرتيتا بفيروس كورونا وخضع لعزل ذاتي.

وقال غوارديولا: أنا متحمس للغاية لرؤيته. يعرف كل شيء عن الفريق، فقد كان جزءا مهما من نجاحنا في السنوات الأخيرة، وساعدنا على أن نكون في وضعنا الحالي. تبادلنا الرسائل قبل ساعة ونصف الساعة.