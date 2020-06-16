الدوري الإسباني.. برشلونة 1 - 0 ليجانس.. فاتي يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة برشلونة وليجانيس، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 للدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة المباراة متصدراً لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه، بينما يحتل ليجانيس المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، جونيور فيربو، سيرجيو بوسكتس، آرثور ميلو، إيفان راكيتيتش، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، أنسو فاتي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: نيتو، إينياكي بينيا، نيلسون سيميدو، لويس سواريز، مارتن برايثويت، فرانكي دي يونج، أرتورو فيدال، صامويل أومتيتي، ريكي بويج، كولادو، آراوخو ومونشو.

انطلاق المباراة.

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مرت 15 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي مسيطراً؛ حيث كاد ليجانس يُباغت برشلونة بهدف في الدقيقة 12 ولكن المدافع لينيجليه أنقذ أصحاب الأرض بعد إبعاد التسديدة من أمام خط المرمى، أعقبها تسديدة من ميجيل جيريرو لاعب ليجانيس في الدقيقة 14 مرت بجانب القائم.

وصلنا للدقيقة 30 بعد 15 دقيقة شهدت فشل من قبل لاعبي برشلونة في اختراق دفاعات ليجانيس.

لعل أبرز الكرات جاءت في الدقيقة 21 من محاولة لأرتور داخل منطقة جزاء الخصم ولكن عرضيته لم تجد سوى مدافعي ليجانيس وفي الدقيقة 28 حين حاول جرزيمان وضع ميسي في موضع المواجهة مع حارس ليجانيس الذي أمسك بالكرة قبل أن تصل لقائد برشلونة، فيما شهدت الدقيقة 29 خطورة فعلية لبرشلونة حين أرسل إيفان راكيتيتش عرضية داخل منطقة الجزاء حوله جريزمان برأسه فوق العارضة.

وصلت تمرير جونيور فيربو إلى فاتي المتمركز على حدود منطقة دفاع ليجانيس ليُسدد على يسار الحارس هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 43.

نهاية الشوط الأول بهدف سجله فاتي في الدقيقة 43 من عمر الشوط وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته: