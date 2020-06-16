تقرير.. بسبب غياب أليسون.. السباق الأشرس في تاريخ قفاز بريميرليج الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

تزامنًا مع عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب تجاوز ثلاثة أشهر، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، لن تتجه الأنظار فقط نحو سباق اللقب شبه المحسوم لمصلحة ليفربول، وسباق المراكز الأوروبية والنجاة من الهبوط فقط.

الجوائز الفردية ستأخذ بدورها نصيب كبير من اهتمام المتابعين، وبينها "القفاز الذهبي" الذي يناله حارس المرمى الأكثر حفاظًا على الشباك النظيفة في عدد المباريات، دون النظر لعدد الأهداف التي تلقتها شباكه.

سباق قفاز بريميرليج الذهبي في الموسم الحالي يعد الأشرس في تاريخ المسابقة، حيث ينافس عشرة حراس على الجائزة، بحظوظ متقاربة للغاية، قبل تسع جولات متبقية من عمر المنافسات.

واستفاد العديد من الحراس المتنافسين من غياب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وصاحب الجائزة في الموسم الماضي، في فترات عديدة من الموسم، حيث ابتعد عن المنافسات في تسع مباريات، بينها واحدة بسبب الإيقاف، والبقية بسبب الإصابة.

وخرج أليسون مصابًا بعد 39 دقيقة فقط من عمر مواجهة ليفربول الأولى أمام نورويتش سيتي، وغاب عن سبع مباريات متتالية، كما تعرض للطرد أمام برايتون في الجولة الرابعة عشرة، وغاب عن المواجهة التالية بسبب الإيقاف، وغاب عن المواجهة الأخيرة للفريق أمام بورنموث قبل التوقف، بسبب الإصابة.

ويتصدر نيك بوب حارس مرمى بيرنلي سباق المنافسة على القفاز الذهبي منفردًا، حيث حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة متتالية.

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ويقدم الحارس البالغ من العمر 28 عامًا مستويات رائعة خلال الموسم الحالي، أهلته للمنافسة على المركز الأساسي في تشكيل المنتخب الإنجليزي، كما وضعته هدفًا للعديد من الأندية الكبرى، وأبرزها تشيلسي.

ورغم غيابه عن تسع مباريات، يحتل أليسون المركز الثاني في السباق، بعدما حافظ على نظافة شباكه في عشر مباريات، في معدل هو الأفضل بين حراس بريميرليج، مقارنة بعدد المباريات التي لعبها، إلا أن هذا التفوق لن يشفع له، تبعًا لقواعد الجائزة.

يتساوى مع أليسون كل من دين هندرسون حارس شيفيلد يونايتد الشاب، المعار من صفوف مانشستر يونايتد، والذي قدم مستويات مبهرة مع خط دفاعه، جعلت شيفيلد يتحول المركز الثاني خلف ليفربول، بين أقوى خطوط الدفاع في المسابقة، حيث استقبل الفريق 25 هدفًا فقط.

ويشارك أليسون وهندرسون في المركز الثاني الحارس الدنماركي المخضرم كاسبر شمايكل، الذي لعب دورًا بارزًا في موسم رائع يقدمه فريق ليستر سيتي، الذي اقترب بشدة من ضمان بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

أربعة حراس يتشاركون في المركز الخامس، هم مارتن دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل يونايتد، بين فوستر حارس مرمى واتفورد، فيسنتي جوايتا حارس مرمى كريستال بالاس وإيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

بينما يتقاسم المركز التاسع الحارسان ديفيد دي خيا نجم مانشستر يونايتد وروي باتريشيو أحد أبرز عناصر فريق وولفرهامبتون.