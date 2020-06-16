كلوب يوجه رسالة لجماهير ليفربول قبل مواجهة ايفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على توجيه رسالة لجماهير الفريق قبل مواجهة ايفرتون، في اول مباراة له بعد استئناف الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب خلال رسالة نشرها الحساب الرسمي لليفربول:" لاسباب نعرفها جميعا لن تعود كرة القدم كما نعرفها ولكن بإمكانك جعلها مميزة حقا".

وأضاف:" قلنا العديد من الاشياء في الاسابيع الماضي وفكرنا في العديد ايضا من الأشياء".

وتابع:" بالعود بالزمان الى الوراء لشهور ماضية كنا نرى ان الازمة ستستمر لأشهر".

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وأكمل:" كان يجب ان نكون على قدر كبير من المسؤؤلية وقد فعلنا، في بعض الأوقات لم نكن نعلم ان كنا سنلعب مرة اخرى هذا الموسم ام لا

وانتشرت العديد من الشائعات عن الغاء الموسم وطرق معرفة من الذي سيفوز باللقب".

وأستطرد:" الآن سنعود للمباريات مرة اخرى لاننا كنا على قدر كبير من المسؤولية، وها هو الدوري يعود مرة اخرى ونستطيع ان نسعى وراء هدفنا منرة اخرى، ولذلك نحن نحتاجكم جميعا".

وواصل:" سماع لن تسير وحدك بدونكم من الرائع سماعها لكن ليست بنفس المتعة بدونكم، لكن هذا هو ما نستطيع فلعه الآن حتى يمكننا جميعا من غنائيها مرة اخرى وهذه اللحظة تنتظرنا جميعا".

وأتم:"سنكون في ملعب المباراة وستكونوا في منازلكم اعدكم بأن دعمكم سيصل الينا، الاولاد سيشعرون به لاننا نمتلك مخزون كبير من الدعم سنستعمله لاننا سنحتاجه".