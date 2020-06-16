صحيفة تونسية: المثلوثي تنازل للصفاقسي بسبب انتقاله الحر إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تونسية، أن اللاعب حمزة المثلوثي ظهير أيمن نادي الصفاقسي، قرر التنازل عن مستحقاته لدى ناديه الحالي في ظل الاتفاق على انتقاله إلى الزمالك في الصيف القادم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الشروق التونسية في عددها الورقي، فإن المثلوثي اتفاق مع الزمالك على الانضمام إلى صفوف الفريق خلال شهر يوليو المقبل في صفقة انتقال حر.

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وينتهي تعاقد المثلوثي مع الصفاقسي بنهاية شهر يونيو المقبل مما منحه فرصة التفاوض مع الزمالك وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالصفقة بدون الرجوع للفريق التونسي، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي "فيفا".

وقرر المثلوثي، بحسب ما ورد في الصحيفة، التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي الصفاقسي لمدة تزيد عن ستة أشهر في ظل عدم استفادة النادي من انتقاله للزمالك.

الجدير بالذكر أن معز المستيري رئيس فرع كرة القدم بنادي الصفاقسي سبق وأن أعلن في وقت سابق أن صفقة المثلوثي حسمت بالفعل لصالح الزمالك.