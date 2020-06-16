بالفيديو.. مرموش يشارك.. وفولفسبورج يخسر بثلاثية بالبوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استعاد بوروسيا مونشنجلادباخ مذاق الانتصارات من جديد وأنعش أماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على ضيفه فولفسبورج 3 / صفر اليوم الثلاثاء في افتتاح منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وشارك اللاعب المصري عمر مرموش كبديل مع فريقه فولفسبورج بالدقيقة 70 من أحداث المباراة.

وأنهى مونشنجلادباخ الشوط الأول للمباراة متقدما بهدفين سجلهما جوناس هوفمان في الدقيقتين 11 و30 ثم أضاف لارس ستيندل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 65 .

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ونفض مونشنجلادباخ غبار الهزيمة في مباراتيه الماضيتين أمام فربيورج صفر / 1 وبايرن ميونخ 1 / 2، وحصد النقاط الثلاث أمام فولفسبورج لينتزع المركز الرابع بجدول المسابقة من باير ليفركوزن، الذي يخوض مباراته في المرحلة غدا الأربعاء أمام كولون.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 59 نقطة متفوقا بفارق نقطتين أمام ليفركوزن الذي تراجع للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند 46 نقطة في المركز السادس.

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