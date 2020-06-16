تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع الأهلي و5 أندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عقدت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع أندية: الأهلي، الاتحاد السكندري، مصر المقاصة، طلائع الجيش، إنبي ووادي دجلة، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مع أعضاء الجمعية العمومية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية عودة النشاط ومتطلبات وصعوبات الأندية خلال الفترة المقبلة، ووعدت اللجنة بدراسة الأمر لتنفيذ هذه الطلبات، وفقا لبيان صادر من اتحاد الكرة.

وأكد اتحاد الكرة أنه تم عرض موقف اللائحة ومناقشة اقتراح تعديل بعض بنودها.

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وأضاف: "أثنت الأندية وأيدت مقترح إنشاء الروابط المستقلة مما ينعكس عليه من استفادة على جميع الأندية".

وأكمل: "أشاد الحضور بهذه البنود، وأعلنوا رغبتهم في وجودها باللائحة".

وتابع: "تم عرض الاشتراطات الطبية لاستئناف المسابقات من الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة".

وأتم بيان اتحاد الكرة: "أكد الحضور على دعمهم للجنة، ورغبتهم في التعاون معها".