حسين السيد يعود لتدريبات الصفاقسي بعد نهاية معسكر سوسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير تونسية عن قرب انضمام حسين السيد لاعب الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي لتدريبات الفريق بنهاية شهر معسكر الفريق في سوسة.

وأكدت صحيفة الشروق التونسية،أن حسين السيد سيصل إلى صفاقس بعد نهاية معسكر فريق الصفاقسي، الذي يقيمه استعدادا للعودة للمنافسات بعد قرار الاتحاد التونسي بعودة النشاط في وقت سابق.

واستأنف فريق الصفاقسي تدريباته، قبل الدخول في معسكر مغلق في مدينة سوسة حتى يوم27 يونيو الجاري، سيتخلله مباراتين وديتين أمام كل من النجم الساحلي وشبيبة القيروان.

ورحل حسين السيد رحل عن صفوف فريق الأهلي في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لفريق الصفاقسي التونسي حتى نهاية الموسم الجاري.