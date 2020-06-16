بايرن ميونخ يتوج بالدوري الألماني للعام الثامن على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني رسميًا، بعد الفوز على فيردر بريمن بنتيجة هدف دون رد في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 32 بالدوري.

تشكيل بريمن: جيري بافلينكا، كيفين فوجت، ميلوت راشيكا، يويا اوساكو، ليوناردو بيتينكورت، ميلوش فيليكوفيتش، نيكلاس مويساندر، جيبر سيلاسي، كلاسين دافي، ماركو فريدل ، ماكسيميليانو أيجيستين.

تشكيل بايرن: مانويل نوير، بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو ديفيس، جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، كينجسلي كومان، سيرجي جنابري، توماس مولر، روبرت ليفاندوفسكي.

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وتمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43، ليمنح فريق بايرن ميونخ نقاط المباراة الثلاث.

وشهدت المباراة قيام حكم اللقاء باشهار البطاقة الحمرء في وجه الفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ مع حلول الدقيقة 79.

وبتلك النتيجة، وصل فريق بايرن ميونخ للنقطة 76 متصدرا جدول المسابقة، ويحسم رسميا لقب الدري الألماني للموسم الثامن على التوالي والـ 30 في تاريخه، بينما تجمد رصيد بريمن عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.