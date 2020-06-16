شركة أدوية تتكفل بمسحات كورونا لفرق الدوري بالمجان

عقدن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اتفاق مع شركة أدوية، على توفير مساحات كورونا مجانا للاعبين في الدوري. وكان اتحاد الكرة عقد اليوم اجتماعًا مع بعض أندية القسم الثاني والدوري الممتاز لمناقشة مصير الدوري وتعديلات اللائحة.

ويقترب الدوري من العودة بعدما أكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، إمكانية أندية الدوري في العودة للتدريبات من يوم 20 يونيو، واستئناف الدوري الممتاز بدايةً من 25 يوليو.



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