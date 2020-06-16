الكشف عن مصير العراقي مهند علي مع بورتيمونينسي البرتغالي

رفض مصدر مسؤول داخل نادي بورتيمونينسي البرتغالي، الكشف عن مصير العراقي الشاب، مهند علي، مهاجم الفريق المعار من صفوف نادي الدحيل القطري، مع النادي سواء بالبقاء عبر تفعيل بند الشراء او تجديد الإعارة ام الرحيل.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحاته لـ "بوابة الوفد" بأن اللاعبمستمر مع الفريق حتى نهاية إعارته، ولم يتم حسم مصيره بعد مع النادي.
وتابع ، بأن مهند علي لاعب شاب ورائع وله مستقبل جيد ، كما أنه لاعب طموح.
وكان مهند علي استبعد من آخر ثلاث مباريات مع فريقه البرتغالي،بعد عودة الدوري الذي توقف لفترة طويلة اثر تفشي فيروس كورونا المستجد.
في سياق متصل، أكد مصدر مقرب من اللاعب، جاهزية مهند علي، للمشاركة و جاهزيته فنيًا وبدنيًا وأن استبعاده وجهة نظر المدرب.
وأضاف المصدر المقرر من اللاعب، بأن نادي بورتيمونينسي قرر عدم تجديد إعارة مهند، وأن اللاعب سيعود لصفوف الدحيل، خاصةً أن اللاعب لديه العديد من العروض التي سيناقشها مع إدارة النادي.
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