ليفاندوفسكي يُقرب بايرن ميونيخ من لقب الدوري ..ويحقق رقماً تهديفياً

تمكن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من منح فريقه بايرن ميونيخ، التقدم على فيردر بريمن، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن ضمن منافساتالجولة 32 للدوري الألماني.
ووصل اللاعب البولندي بذلك إلى الهدف رقم 31 هذا الموسم ليحقق رقماً جديداً، بعد أن وصل أكبر عدد من الأهداف التي سجلها خلال مواسم سابقة إلى 30 هدف.
ويحتاج ميونيخ للفوز بهذا اللقاء، لضمان التتويج رسمياً بلقب الدوري الألماني.
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