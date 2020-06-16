مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم Barcelona Live في الليجا

ينشر «الوفد» بث مباشر مباراة برشلونة وليجانيس اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو، في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم والتي ستشهد على ثاني ظهور للعملاق Barcelona الذي يلعب ضمن صفوفه نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي، للراغبين في مشاهدة اللقاء المرتقب Live بجودة عاليةHD في المنزل تطبيقا لتعليمات التباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا، وبالتزامن مع غلق الكافيهات والمقاهي.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة لا ليجا قررا أن تكون عودة منافسات الدوري في الثلث الثاني من يونيو، على أن يخوض برشلونة لقائين

في الأسبوع الأول ضد مايوركا وليجانيس.

وحددت رابطة الدوري الإسباني الممتاز يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو موعدا لمباراة برشلونة ومايوركا ضمن منافسات الجولة رقم 29 من عمر المسابقة.

وتنطلق مباراة برشلونة ونظيره ديبورتيفو ليجانيس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب كامب نو عقر دار برشلونة المواجهة المنتظرة التي يرغب من خلالها الفريق الكتالوني في استمرار التربع على الصدارة

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منفردا والابتعاد عن أقرب منافسيه ريال مديريد.

وتنقل مباراة برشلونة وديبورتيفو ليجانيس حصريا في المنطقة العربية على قناة بي إن سبورت إتش دي 3، باعتبارها المالك الحصري لحقوق الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة بكامل نجومه للعودة بقوة للمنافسة على لقبه المفضل خلال السنوات الأخيرة وعلى الجانب الآخر ليجانيس يسعى للخروج من دائرة الهبوط.

وننشر هنا نافذة متابعة البث الحي للمباراة القوية التي ينتظرها الملايين حول العالم مع انطلاق صافرة الحكم.

لمشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )