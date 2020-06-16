محمد صبيح : اتحاد الكيك بوكسينج جاهز لاستئناف النشاط

أكد محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على ثقته في القرارات المتخذة من جانب الحكومة بدعم

وأشاد رئيس الاتحاد بقرارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بشأن عودة النشاط الرياضي في ظل حرص الدولة بدعم دائم للرياضة واستئناف الأنشطة

وأضاف محمد صبيح أن الاتحاد بدأ في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مقره من خلال إلزام الجميع بارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي بشكل مستمر والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن فتح باب الاشتراكات ستكون بداية من الأول من يوليو على أن يتم الإعداد والتجهيز للبطولات المقبلة ووضع تصور لها من خلال لجنة المسابقات من أجل الاتفاق عليها ثم إصدار تعميم إلى كافة الأندية حتى تبدأ الأندية في التجهيز لاستئناف كامل لجميع أنشطة الاتحاد. وشدد محمد صبيح أنه سيتم العمل على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الأندية وفقا لتعليمات الجهات المختصة للوقاية من

على ثقته في القرارات المتخذة من جانب الحكومة بدعم الرياضة واستئناف النشاط الرياضي بداية من الأول من يوليو المقبل وتحديد شهر أغسطس موعد لبداية البطولات.وأشاد رئيس الاتحاد بقرارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بشأن عودة النشاط الرياضي في ظل حرص الدولة بدعم دائم للرياضة واستئناف الأنشطة الرياضية وأضاف محمد صبيح أن الاتحاد بدأ في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مقره من خلال إلزام الجميع بارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي بشكل مستمر والالتزام بالتباعد الاجتماعي.وكشف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن فتح باب الاشتراكات ستكون بداية من الأول من يوليو على أن يتم الإعداد والتجهيز للبطولات المقبلة ووضع تصور لها من خلال لجنة المسابقات من أجل الاتفاق عليها ثم إصدار تعميم إلى كافة الأندية حتى تبدأ الأندية في التجهيز لاستئناف كامل لجميع أنشطة الاتحاد. وشدد محمد صبيح أنه سيتم العمل على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الأندية وفقا لتعليمات الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

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