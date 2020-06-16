كورة جول مباراة برشلونة وليجانيس مباشر | يلا شوت لايف كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر kooora goal الاسطورة

يستقبل فريق برشلونة نظيره ليجانيس، بعد قليل، في مُسابقة الدوري الإسباني لموسم 2019/2020.

برشلونة يواجه ليجانيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب "كامب نو"، ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من الليجا.

النادي الكتالوني يدخل المباراة وعينه على تحقيق انتصار جديد،

وذلك بعدما فاز على ريال مايوركا، برباعية نظيفة الجولة الماضية، خارج قواعده.

كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة، أعلن تشكيل برشلونة والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبرتو، بيكيه، لينجليت، جونيور فيربو.

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خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، أنسو فاتي.

مقاعد بدلاء برشلونة

نيتو، سيميدو، سواريز، مارتين برايثوايت، دي يونج، فيدال، أومتيتي، بينا، ريكي بويج، كولاادو، رامون خيمينيز، رونالد أراخو.

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