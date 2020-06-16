مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس في بث مباشر حصرياً على beIN SPORTS

يترقب عشاق الدوري الإسباني اليوم مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وليغانيس في الجولة الثانية من استئناف المسابقة بعد أن أثبب الفرق الكبرى عدم تأثرها الكبير بالتوقف الذي فرضه فيروس كورونا في الأشهر الثلاثة الماضية. وستبدأ مباراة برشلونة وليغانيس اليوم الثلاثاء 16 يونيو ويمكنكم مشاهدة البث المباشر بدءاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة. مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS Advertisements HD 3. لمشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنـــا ) لمشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنـــا ) لمشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنـــا ) HD 3.

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