دورتموند يتوصل لاتفاق نهائي مع ظهير باريس سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية إيطالية بأن البلجيكي، توماس مونييه، اقترب من الانتقال لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد مونييه مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديد عقده.

وأكدت التقارير الصحفية الإيطالية بأن وافق توماس مينير

على الشروط الشخصية بصفقة مدتها أربع سنوات مع نادي بوروسيا دورتموند وسينضم إلى النادي في انتقال مجاني من باريس سان جيرمان عندما ينتهي عقده هذا الصيف.