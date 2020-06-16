رياضة | فياريال يهزم ريال مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فياريال يهزم ريال مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فياريال فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب ريال مايوركا، بهدف نظيف، في المباراة التي حمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين فياريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه كارلوس باكا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.

وتوقف رصيد ريال مايوركا عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، فيما رفع فياريال رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع.

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وفي المباراة الثانية، فشل خيتافي في احتلال المركز الرابع، ولو بشكل مؤقت، بعدما تعادل مع ضيفه إسبانيول سلبيا.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وأكمل فريق إسبانيول المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16 بعد طرد بيرناردو إيسبينوسا.

ورفع خيتافي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 24 نقطة ليقفز من المركز الأخير إلى قبل الأخير.