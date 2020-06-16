رياضة | الزمالك يستعد لعودة النشاط بهذا الإجراء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعد لعودة النشاط بهذا الإجراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إجراء فحص طبي شامل لجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تحسباً لعودة التدريبات الجماعية للفريق.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، قرر خضوع جميع اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري وعمال غرف خلع الملابس إلى فحص طبي شامل ضمن الإجراءات الاحترازية التي مم المقرر أن يفعلها مسؤولي الأبيض.

واضاف المصدر ذاته بأن إدارة الكرة غي نادي الزمالك تسعى إلى عمل جميع الاحتياطات اللازمة، في حالة إستئناف أو إلغاء بطولة الدوري، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لخوض مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

Advertisements

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.