رياضة | مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق عن مفاجأة بشأن أبرز اللاعبين الأجانب الذي سيرحلون عن صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية: "حتى الآن كاسونجو هو الأقرب للرحيل عن صفوف الزمالك من بين النجوم الأجانب المتواجدين في الوقت الحالي".

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وتابع: "الزمالك بات على أعتاب حسم صفقة حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي وبالتالي سيخرج كاسونجو خارج قائمة الفريق بسبب الحد الأقصى للاعبين الأجانب".

وأختتم حازم إمام تصريحاته قائلاً: "حمزة المثلوثي سيكون صفقة مميزة للزمالك في الصيف وسيدعن الجبهة اليمنى بشكل كبير فب الفريق".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية التونسية قد أكدت أن نادي الزمالك أنهى الاتفاق مع حمزة المثلوثي نجم الصفاقسي التونسي لينضم للفريق في الصيف.