رياضة | أرمينيا بيليفيلد يحقق المفاجأة ويصعد لبوندسليجا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أرمينيا بيليفيلد يحقق المفاجأة ويصعد لبوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي ارمينيا بيليفيلد على بعد خطوة واحد من الصعود إلى الدوري الألماني إلى دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) وذلك بعد تعادل منافسه المباشر هامبورج مساء اليوم الثلاثاء.

وضمن بيليفيلد التأهل للدوري الألماني للدرجة الأولى بعد تعادل منافسه هامبورج مع اوسنابروك بهدف لكل منهما مساء اليوم الثلاثاء، ما يضمن عدم إزاحة ارمينيا من مركزه المؤهل للصعود.

بذلك يعود ارمينيا بيليفيلد إلى البوندسليجا بعد 11 عاما، وهو أول ناد يصعد إلى الدرجة الأولى من بين أندية الدرجة الثانية.