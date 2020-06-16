رياضة | سانشيز يهدد مستقبل هدف برشلونة في إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سانشيز يهدد مستقبل هدف برشلونة في إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي ظهر بشكل شاحب في مباراة فريقه أمام نابولي في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن التشيلي أليكسيس سانشيز ظهر بشكل أفضل من مارتينيز مما يهدد مكانة النجم الأرجنتيني كلاعب أساسي وهذا بسبب فقدان تركيزه في ظل اهتمام برشلونة بالتعاقد معه.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن مارتينيز يجب أن يركز بشكل كامل مع إنتر ميلان في الفترة المقبلة لأنه بحاجة ماسة له في 13 مباراة قادمة في بطولة الدوري الإيطالي لكي يبقى في المنافسة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مارتينيز سجل 11 هدفًا في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي وهو الهداف الثاني للفريق الإيطالي بعد البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل 17 هدفًا حتى الآن.