رياضة | مدرب لايبزيج يكشف حقيقة توقيع فيرنر لتشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب لايبزيج يكشف حقيقة توقيع فيرنر لتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوليان ناجلزمان المدير الفني لفريق لايبزج الألماني، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن توقيع نجم الفريق فيرنر لتشيلسي الإنجليزي.

وقال ناجلزمان، الذي يعد الفريق لمواجهة فورتونا دوسلدورف المقررة غدا الأربعاء، في تصريحات للصحفيين :"إنه حاليا بطبيعة الحال ضمن خططي لدوري أبطال أوروبا. هو لاعب بفريقنا ولم يوقع لأي ناد آخر حتى الآن."

وأشار ناجلزمان إلى أنه في حالة حسم صفقة انتقال فيرنر إلى تشيلسي خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تشير التوقعات، سيتمسك بأمل إشراك اللاعب مع لايبزج في ما تبقى من مشواره بدوري أبطال أوروبا، وذلك عند استئناف المنافسات بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ناجلزمان :"سيجلس الطرفان المعنيان معا لرؤية ما سيحدث. لكن شيئا لم يحسم حتى الآن."

ويعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اجتماعا مهما غدا الأربعاء، حيث يأمل في وضع خطة لاستئناف دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل، عقب النهاية المتأخرة لمسابقات الدوري المحلية في أوروبا، وذلك بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فيرنر سيكون مرتبطا بالفعل بعقد مع تشيلسي في أغسطس المقبل، رغم حقيقة أن موسم 2019 / 2020 لن يكون قد انتهى فعليا.

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وكان لايبزج قد تأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بينما اقترب تشيلسي من الخروج عقب خسارته صفر / 3 أمام بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الستة عشر.

وتختتم منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) يوم 27 يونيو الجاري، بينما تستمر منافسات الدوري الإنجليزي حتى نهاية يوليو المقبل.

ويأمل لايبزج في أن يكون الفريق لديه بالفعل البديل المناسب لفيرنر في حال رحيله، والمتمثل في المهاجم التشيكي باتريك شيك، الذي سجل عشرة أهداف هذا الموسم، لكنه يلعب للفريق حاليا بعقد إعارة من روما الإيطالي، ويتطلب التعاقد معه دفع 29 مليون يورو.

وقال ناجلزمان :"نحن ببساطة لا نستطيع دفع المبلغ... نرغب حقا في استمراره معنا ولكن في إطار معقول."

كذلك يرغب ناجلزمان في إبقاء أنخيلينو، المدافع المعار من مانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه ذكر أيضا أن مبلغ الــ30 مليون يورو المطلوب لضمه، هو مبلغ كبير للغاية.

وقال ناجلزمان :"إذا كانت هناك إمكانية توقيع عقد إعارة آخر، فسيكون كذلك."