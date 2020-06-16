رياضة | كيكي سيتين يُعلن عن تشكيل برشلونة ضد ليجانيس وسط مفاجأت عديدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يُعلن عن تشكيل برشلونة ضد ليجانيس وسط مفاجأت عديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ديبورتيفو ليجانيس في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني. وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :- حراسة المرمى : تيرشتيجن. Advertisements خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - لانجليت - فيربو. خط الوسط : راكتيتش - بوسكيتس - آرثر ميلو. خط الهجوم : ليونيل ميسي - انسو فاتي - جريزمان. وحقق الفريق الكتالوني الفوز في مباراته الماضية على حساب فريق ريال مايوركا بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة الأولى للفريق الكتالوني بعد استئناف النشاط الرياضي.

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