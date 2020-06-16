رياضة | التفاصيل الكاملة لاجتماع اللجنة الخماسية مع ممثلي الأندية حول عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لاجتماع اللجنة الخماسية مع ممثلي الأندية حول عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهي اجتماه اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة مع عدد من الاندية، والذي ناقش العديد من الملفات وكان ابرزها اقتراح باستئناف الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز.

وشهد الاجتماع موافقة النادي الأهلي ونادي إنبي على عودة الدوري في 25 يوليو القادم، بينما رفض باقي الحضور هذا الامر وطالبوا بالتحضير للموسم الجديد ومناقشة اقتراح منح الأهلي لقب الدوري دون استئنافه.

وضم الاجتماع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش وانبي ومصر للمقاصة ووادي دجلة لمناقشة مصير الدوري، وكان لنادي مصر المقاصة ووادي دجلة رأي آخر، حيث رفض الناديان استئناف دوري الموسم الجاري.

وحضر الاجتماع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، بالإضافة لممثلين عن بقية الأندية الأخرى.