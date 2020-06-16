رياضة | ماجد سامي يجدد أزمة نادي القرن بصورة مع الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ماجد سامي يجدد أزمة نادي القرن بصورة مع الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، عن صورة جمعته اليوم الثلاثاء، بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مقر النادي الأهلي بشأن درع نادي القرن.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":«في لفتة خبيثة من الكابتن محمود الخطيب أثناء لقاء جمعنا في النادي الأهلي قبل اجتماع اتحاد الكرة اليوم، حرص الكابتن على أن يلتقت المصورين صورة لي مع درع نادي القرن عشان يدبسني فسألته هو ده الحقيقي ولا اللي بالمحسوبيات والمجاملات».

والجدير بالذكر ان اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتمعت مع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش وانبي ومصر للمقاصة ووادي دجلة لمناقشة مصير الدوري.

وحضر الاجتماع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، بالإضافة لممثلين عن بقية الأندية الأخرى.