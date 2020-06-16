رياضة | عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني على البيان الذي أصدره النادي الأهلي منذ قليل والذي يؤكد فيه براءة محمود الخطيب رئيس النادي من البلاغ المقدم محامي آل الشيخ.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"أرجو عدم الخلط بين الأشخاص والكيانات أو مصر ... مصر و قيادتها وشعبها في قلبي".

وأضاف :"خلافاتي مع أشخاص ... وأنا لازلت أقول أثق في قضاء مصر العريق".

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