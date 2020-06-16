رياضة | تشكيل حسم البوندسليجا.. هجوم ناري لبايرن ميونخ أمام فيردبريمن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل حسم البوندسليجا.. هجوم ناري لبايرن ميونخ أمام فيردبريمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام فريق فيردبريمن في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الألماني.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-

حراسة المرمى : مانويل نوير.

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خط الدفاع : بافارد - بواتينج - ديفيد الابا - دافيز.

خط الوسط : كيميتش - جوريتزكا - جنابري - كومان.

خط الهجوم : مولر - روبرت ليفاندوفسكي.

ويحتاج بايرن ميونيخ للفوز في تلك المباراة من أجل حسم لقب الدوري الألماني بشكل رسمي والتتويج به، حيث يحتل الفريق البافاري الصدارة برصيد 73 نقطة وبفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند.