رياضة | كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهي اجتماع اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بالمجموعة الأولى بالقسم الثاني، لمناقشة عودة بطولة الدوري المصري ومناقشة لائحة النظام الأساسى. وناقش مسؤولي اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم مع أندية القسم الثاني بنود اللائحة مثل ال 8 سنوات ومقعد المرآة وإنتخاب النائب وبند إنشاء رابطة أندية . Advertisements وحضر الاجتماع من القسم الثاني 6 أندية المتواجدين بالمجموعة الأولى وهم: الإعلاميين، بني سويف، سوهاج، البنك الأهلي، الفيوم وشبان قنا. وتم عرض الإجرائات الطبية الخاصة لاستنئاف المسابقة من محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد . وأبدي مسؤولي القسم الثاني دعمهم للجنة الخماسية وأشادوا بالبنود المتواجدة فى اللائحة وأعلنوا عن رغبتهم فى تواجدها فى لائحة الاتحاد .

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