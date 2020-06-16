رياضة | رابطة الدوري الإيطالي تقترب من تحديد موعد الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الإيطالي تقترب من تحديد موعد الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت العديد من ااتقارير الصحفية في إيطاليا، عن الموعد المحتمل لإنطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2020/2021.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس» إيطاليا، أن رابطة الدوري الإيطالي، قد افترضت موعدًا ممكنًا لبدء الموسم الجديد من الكالتشيو 2020/2021، في 12 سبتمبر المقبل، بالإضافة لتوقف بطولة البريمافيرا، مع عودتها في المباراة النهائية بين فيورنتينا وفيرونا.

ومن المقرر عقد المجلس المسئول عن الكالتشيو اجتماعًا يوم الخميس المقبل، والذي افترض بدء الموسم الجديد من الدوري في 12 سبتمبر المقبل،مع الوضع في الأهمية كأس الأمم الأوروبية «يورو2020» المقرر عقدها العام المقبل.

يذكر ان الدوري الإيطالي يستعد حالياً للعودة مجددًا، بعد انتهاء كأس إيطاليا في 17 يونيو، من خلال العمل على إنهاء الـ12 جولة المتبقية من الكالتشيو، بعد فترة التوقف الطويلة بسبب كورونا.