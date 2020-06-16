رياضة | لاعب مركز شباب ناصر الفيوم يعمل "حلواني" للصرف على أسرته

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعب مركز شباب ناصر الفيوم يعمل "حلواني" للصرف على أسرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لجأ اللاعب أحمد نور ربيع، لاعب فريق مركز شباب ناصر الفيوم، للعمل كحلواني، بأحد المخابز، للصرف على أسرته، لكونه الأخ الأكبر بين أشقاؤه، حيث لديه أخد يدرس بالجامعة، وآخر عمره 5 سنوات.

وقال أحمد نور لـ"الخليج 365 الرياضي" : لعبت من قبل في نادي الفيوم، لمواليد 1996، ثم رحلت لشباب ناصر الفيوم، وأشارك في مركز الجناح الأيمن والأيسر.

وأضاف، عندما ظهرت جائحة الكورونا، وتوقفت التدريبات، لجأت للعمل "حلواني" لكي استطيع مواجهة الأزمة المالية، نظراً لتعب والدي ووالدتي.

وسبق للاعب الإنضمام لناشئين مصر المقاصة، والترسانة، مشيراً أنه يتمنى العودة لصفوف المقاصة خلال المرحلة المقبلة.