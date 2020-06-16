رياضة | جمعية اللاعبين المحترفين تدعم لاعبي السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جمعية اللاعبين المحترفين تدعم لاعبي السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، بتدعيم فريق نادى السكة الحديد أحد أندية دوري القسم الثالث.

وجاء التمويل ليشمل رواتب اللاعبين ، من أجل رفع المعاناة عن نادى السكة الحديد بعد تضرره من توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقام مجدى عبد الغنى بصفته رئيس الجمعية بتسليم شيك إلى الدكتور محمد عيد رئيس نادي السكة الحديد.

وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد عيد رئيس النادي والدكتور محمد سعيد نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة محمود صادق ونبيل كمال، ومحمد نافع، وأمنية فهمي وناصر عمران.

وأشاد الدكتور محمد عيد بالدور الفعّال الذي تقوم به الجمعية لدعم اللاعبين بشكل خاص والكرة المصرية بشكل عام.