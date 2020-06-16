شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة «مرموش».. فولفسبورج يسقط بثلاثية نظيفة أمام مونشنجلادباخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فولفسبورج هزيمة ثقيلة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة 32 من منافسات الدوري الألماني.

سجل ثلاثية مونشنجلادباخ كل من جوناس هوفمان (هدفين)، في الدقيقتين 11 و30، ولارس ستيندل، في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة مشاركة المصري عمر مرموش مع فريقه فولفسبورج، إذا حل بديلًا لفيلكس دوجلاس في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 59، ويأتي في المركز الرابع، بينما توقف رصيد فولفسبورج عند النقطة 46، في المركز السادس.