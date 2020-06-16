شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينشر صور أحكام القضاء للرد على «ادعاءات» تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، صورًا لأحكام القضاء المصري، وشهادة نيابة الأموال العامة، بشأن الأموال والهدايا التي حصل عليها النادي من تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.

وأرفقت الصفحة بصور الأحكام تعليقًا قالت فيه: «صور أحكام القضاء المصري وشهادة نيابة الأموال العامة ترد على ادعاءات محامي آل الشيخ.. الباطلة».

وكان «آل الشيخ» أرسل إنذارًا على يد محضر للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يخبره بمنحه فرصة لمدة أسبوع لرد الهدايا العينية والتبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

ورد الأهلي ببيان أكد خلاله أنه «بالرغم من أنه غير ملزم قانونًا برد هذه التبرعات، بعد أن باتت جزءًا من أموال النادي التي تراقبها الجهة الإدارية والجهات الرقابية، وتمتلكها الجمعية العمومية للنادي، إلا أنه وحرصًا على قيمة ومكانة أعضاء مجلس الإدارة وقيم وثوابت وتاريخ النادي، ولطيّ هذه الصفحة «بعد صدور قرار معالي النائب العام في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا»، فإن مجلس الإدارة هو من بادر من تلقاء نفسه واتخذ قرارًا بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2020 «بمخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي، ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة».

ونشر بعد ذلك «آل الشيخ» تدوينة عبر صفحته بموقع «فيس بوك» قال فيها: «أرجو عدم الخلط بين الأشخاص والكيانات أو مصر.. مصر وقيادتها وشعبها في قلبي.. خلافاتي مع أشخاص.. وأنا لازلت أقول أثق في قضاء مصر العريق».

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