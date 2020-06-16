محمد دبش: صفقة صلاح محسن غيرت أسعار اللاعبين في مصر

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جدة - عمرو شويل أكد محمد دبش لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة أن صفقة صلاح محسن لاعب الأهلي المعار لفريق سموحة السكندري غيرت أسعار اللاعبين في مصر. وقال محمد دبش في حوار خاص لقناة أون تايم سبورتس: أسعار اللاعبين أصبحت جنونية خاصة بعدما بدأنا نسمع ان هناك صفقات تصل الى 150 مليون جنيه وغيرها. وأوضح دبش أن اسعار اللاعبين ستتأثر بشكل كبير بسبب التأثير السلبي لتوقف الدوري المصري نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

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