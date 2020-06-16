شكرا لقرائتكم محمد دبش: الأهلي فاوضني لكن إصابة الوجه تسببت في انهاء العرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد دبش لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة أنه تلقى مفاوضات من الأهلي خلال الفترة التي لعب فيها لفريق بتروجت.

وقال محمد دبش في حوار خاص لقناة أون تايم سبورتس: تسببت الاصابة التي تعرضت لها في وجهي الى فشل الانتقال للأنني وقتها ابتعدت عن المشاركة في المباريات أو التدريبات لمدة شهرين.

وأوضح دبش أن الظروف وقتها كانت صعبة للغاية لأنه حلم لأى لاعب الانتقال الى الأهلي أحد افضل الأندية في القارة الافريقية والعالم.