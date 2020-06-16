شكرا لقرائتكم شبانة: الأهلي يغري فايلر بالمكافأت ..وعرض سويسري يثير أزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف "اليوم السابع" أن مسئولي الأهلي اغروا السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمضاعفة مكافأت الفوز بالبطولات في محاولة لمنع رحيله ومواجهة الاغراءات المادية التي يتلقاها المدرب للرحيل عن النادي بعد نجاحه بشكل كبير في قيادته للفريق الأحمر منذ توليه المسئولية.

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وأكد شبانة في لايف اليوم السابع أن الأهلي سيرفع راتب فايلر لـ2مليون دولار سنويا في العقد الجديد بزيادة 500 الف دولار عن عقده السابق في الوقت الذي اكد مسئولو الأهلي لفايلر انه سيتم النظر في مضاعفة الفوز ببطولات دوري ابطال افريقيا والدوري العام وكأس مصر بداية من الموسم المقبل.

تابع شبانه أن هناك عرض جديد يثير أزمة داخل الأهلي وهو من نادي جراسهوبرزالسويسرى الذى ظلب رينيه فايلر وهو ما نشر فى الصحف السويسرية وهو ما يثير الكثير من الشكوك حتي الأن فى استمرار فايلر مع الأهلي من عدمه .

ويظهر الإعلامي محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هي الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.