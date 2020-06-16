شكرا لقرائتكم كارتيرون يستبعد إقامة معسكر مغلق للاعبي الزمالك ويفضل التدريب بمقر النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فكرة إقامة معسكر مغلق للفريق استعداد لعودة الدوري المقرر لها 25 يوليو المقبل وفقا لقرارات وزارة الشباب والرياضة، وأكد كارتيرون لمعاونيه انه يفضل خوض التدريبات في الفترة الاولي عقب عودة النشاط داخل مقر النادي حيث سيتم تقسيم اللاعبين الي مجموعات وسيتم الاستعانة بملاعب الناشئين مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة اللاعبين والعاملين بالنادي والفريق.

من ناحية اخري ، أرسل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامج تأهيلي وتدريبي خاص للاعبين يتم تطبيقه خلال الأيام المقبلة قبل العودة رسميا الي التدريبات والتي تقرر ان تكون بداية من 20 يونيو الجاري وفقا لقرارات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتضمن البرنامج التدريبي الجديد رفع معدلات اللياقة البدنية من خلال زيادة فترة تدريبات الحركة والجري والتدريب علي فترتين قبل العودة الي التدريبات الجماعية رسميا.

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في سياق مختلف بدأت إدارة نادي الزمالك تفكر جديًا في تغيير حساباتها بالنسبة لصفقات الصضيف المقبل لتدعيم الفريق، بعد الأنباء التي ترددت عن وجود اتجاه لدي الاتحاد الأفريقي "كاف" في استئناف المسابقات الأفريقية الموسم الحالي في سبتمبر المقبل مع منح الأندية التي تشارك في الدور قبل النهائي في البطولتين دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية استثناء في القيد الأفريقي.

وتدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك موقف اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم من قيدهم في أنديتهم أفريقيا والمشاركة في الأدوار التمهيدية للموسم الجديد التي ستنطلق في سبتمبر أيضًا، وهو ما يضيع فرصة قيد اللاعب الجديد في القائمة الأفريقية الجديدة في الزمالك.