شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رامى عاشور يستعرض كؤوسه فى الإسكواش: ‏"الباقى تحت السرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض نجم الاسكواش رامى عاشور، إنجازاته في عالم رياضة الإسكواش من خلال عرضه لعدد من الكؤوس التي حصدها في العديد من البطولات العالمية، التى فاز بها حيث يعد أحد أساطير اللعبة فى العالم ومصر.

ونشر رامى عاشور نجم الإسكواش "فيديو" عبر حسابه بموقع انستجرام، بينما ظهرت الكؤوس فوق إحدى المكتبات بمنزله ، وعلق قائلاً :" ‏والباقى تحت السرير.. كؤوس الإسكواش ٢٦ سنه في الملاعب بطولات مشوار".

وكان نشر رامى عاشور، بطل العالم السابق للاسكواش، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال أدائه بعض التدريبات البدنية فى حديقة منزله فى ظل حظر وباء كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم وتسبب فى توقف الأنشطة الرياضية.

ويعتبر رامى عاشور أحد الأساطير المصرية فى لعبة الاسكواش بفضل أدائه المتميز داخل الملعب الزجاجى والبطولات العديدة التى حصدها، إلا أنه اعتزل مبكراً بسبب اصابته فى الركبة التى أجبرته على الابتعاد عن الملعب الزجاجى بعدما نجح فى حصد 40 لقباً خلال مسيرته الاحترافية التى انطلقت فى عام 2006.

Advertisements

ورغم توقف موسم الاسكواش حتى إشعار آخر كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا، تمكن الأبطال المصريون فى اللعبة من مواصلة التألق والصدارة على مدار البطولات التى تم خوضها حتى الآن ليصل عدد البطولات التى توج بها المصريون فى منافسات الرجال والسيدات إلى 15 لقباً.