إنفوجراف.."بعد مفاوضاته مع الأهلى" ماذا قدم محمد إبراهيم في مسيرته الكروية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بزوغ موهبته في القلعة البيضاء، أثار محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، إعجاب عشاق الساحرة المستديرة، وتوقع له الجميع مستقبل واعد على البساط الأخضر وأن يكون أحد العناصر القوية الداعمة لمنتخب الفراعنة، إلا أن الأزمات المتتالية والإصابة التي تعرض لها مع الزمالك في كاحل القدم خلال مباراة فريقه مع صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا، عرقل هذه المسيرة المتألقه ليعود بعدها إلى دكة القلعة البيضاء ويفكر في الرحيل باحثاً عن استعادة التألق من جديد. إلى مصر المقاصة كانت وجهة محمد إبراهيم في رحلة البحث عن الأمجاد، ومؤخراً بدأت الكثير من الأنباء تتردد حول رغبة اللاعب في الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون طريق العبور إلى منتخب الفراعنة، بعد مسيرة حافلة في الملاعب تنقل خلالها محمد إبراهيم بين ثلاثة أندية وكانت له في كل ناد حكاية. السن: 28 سنة البطولات: 6 بطولات كأس مصر، كأس السوبر المصري مرة واحدة، كأس الكونفدرالية مرة واحدة مع الزمالك خاض: 177 مباراة صنع: 34 هدف سجل: 20 هدف مع مارتيمو البرتغالي Advertisements ـ خاض 8 مباريات ـ لم يصنع أو يسجل أي أهداف مع مصر المقاصة ـ خاض 12 مباراة ـ صنع هدف واحد ولم يسجل مع المنتخب الأول ـ خاض 7 مباريات ـ لم يصنع أو يسجل أهداف

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