شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: عودة المسابقات عقب عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن عودة مسابقات اللعبة بمنافسات 2002 الخاصة بالحافز الرياضى والدورى الممتاز والدرجة الأولى عقب عيد الأضحى القادم فى شهر أغسطس ، وقال رئيس لجنة المسابقات أن عودة دورى المحترفين سيتم تحديدها لاحقا .

وكشف رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن الجاهزية لعودة النشاط تدريجيًا بالتدريبات واستئناف النشاط بوضع خطة منظمة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لبدء الموسم الجديد من أجل مونديال مصر 2020 الذى ستسضيفه مصر يناير المقبل.

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وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إنه كانت لا توجد أى نية لإلغاء النشاط على صعيد اللعبة خاصة أنه لابد من تحديد الصعود والهبوط للمحترفين والممتاز، ويتبقى لقاءات قليلة على إنهاء المسابقات فضلاً عن المسابقات المتعلقة بالحافز الرياضى ، وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرًا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.