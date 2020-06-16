شبانة في لايف ”الخليج 365” ..الأهلي يستعين بكبار أوروبا قبل العودة للتدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف ”الخليج 365” أن الأهلي استعان بكبار أندية أوربا ومنها ريال مدريد الأسباني ويايرن ميونخ الألماني للحصول منهما على الكتيب الخاص بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي قاموا بتطبيقها تمهيدا للاستعانة بها وتطبيقها مع الفريق الأحمر قبل العودة للتدريبات، وأكد شبانة في لايف الخليج 365 أن الأهلي يرغب في توفير أعلى سبل الوقاية والحماية للاعبيه لتجنب حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بعد استئناف التدريبات.لمتابعة لايف شبانه بالكامل
ويظهر الإعلامي محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هي الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".
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