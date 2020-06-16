شكرا لقرائتكم خبر عن أمونيكي وكينو الأبرز.. أشهر محترفين صعنوا المعجزات في مسيرتهم عبر الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فاروق نجم صفوف نادي بيراميدز الحالي، ولاعب الأهلي السابق، إن البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز والمعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي هو أفضل لاعب محترف في تاريخ الدوري المصري.

ويعتبر الدوري المصري بوابة هامة للكثير من اللاعبين الأجانب المحترفين سواء أفارقة انطلقوا من خلاله إلى عالم الاحتراف الأوروبي، وهناك أسماء بارزة في عالم الكرة العالمية من بين اللاعبين الأجانب وتحديداً الأفارقة الذين كانت بدايتهم في مصر.

التاريخ شاهد بنماذج مضيئة على تألقن اللاعبين الذين كان بدايتهم صعبة نسبياً لكنهم نجحوا فيما فشل فيه آخرون.

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ويستحق البرازيلى كينو نجم نادى بيراميدز عن جدارة لقب ساحر الدوري المصرى الموسم المنهى بعدما خطف أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى الكرة المصرية بأداء سلس وكوكتيل مهارات تركت بصمة لاتنسى فى المسابقة المحلية.

كينو لعب 18 مباراة الموسم قبل الماضي نجح فى تسجيل 7 أهداف وصنع 6 أهداف وتمكن من صنع 32 فرصة لم تتوج فى النهاية أهدافاً وقام بـ 150 مراوغة من بينها 93 مرواغة ناجحة واستطاع أن يسدد 16 مرة على المرمى وخسر الكرة 163 مرة فقط ومن إجمالى 481 تمريرة كان من نصيبه 364 تمريرة صحيحة .

بدأ كينو مسيرته الاحترافية خارج البرازيل موسم 2015 رفقة فريق أطلس المكسيكي الذي شارك معه في 4 مباراة ولكنّه لم يحرز خلالها أي هدف ليعود مجدداً إلى البرازيل مع فريق بونتي بريتا في عقد إعارة لمدة عام واحد، قبل أن يعود مجدداً لفريق سانتا كروز ليشارك معه فى 61 مباراة محرزاً 18 هدفاً ليقرر فريق بالميراس شراء عقد اللاعب فى يناير من 2017 ليشارك مع بالميراس فى 78 مباراة مسجلاً 17 هدفاً بقميص الفريق الأخضر، قبل أن ينتقل إلى نادى بيراميدز فى أغلى صفقة بتاريخ الدورى المصرى بلغت قرابة الـ10 ملايين دولار.