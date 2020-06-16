شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة موظف باتحاد الرماية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى محمد كمال موظف فى الاتحاد المصرى للرماية متأثراً بفيروس كورونا نظراً لمعاناته من أمراض أخرى مزمنة وفقا لما أكده طارق صادق ادارى المنتخب ، فيما كشف حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، عن تحسن الحالة الصحية بشكل ملحوظ لإدارى أخر فى الاتحاد سبق وأُصيب بفيروس كورونا وتم عزله بأحد مستشفيات العزل الصحى للتعافى من الفيروس المستجد، مشيرا إلى أنه يتابع الحالة الصحية للموظف هاتفيا .

وشدد حازم حسنى حرصه على حملات دورية لتطهير الاتحاد من قبل متخصصين على مدار الفترة الماضية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحماية الموظفين خاصة بعد ثبوت حالة من بينهم .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات