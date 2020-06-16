شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه يكشف فى لايف " الخليج 365" أسباب انتصار الأهلي على الزمالك فى ملف استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن الأهلي نجح فى الانتصار على الزمالك فى عودة ملف بطولة الدوري و استئناف المسابقة خلال شهر يوليو المقبل والعودة الأندية للتدريب خلال يونيو الجاري ، مؤكداً أن الزمالك هو بدأ المعركة وهو من صنع هذه المعركة مبكرا باطلاق التصريحات ولكن فى النهاية الدوري سيعود.

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تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامح مع شبانه على صفحات الخليج 365 : الأندية اجتمعت مع الأهلي فى النادي الأهلي بحضور محمود الخطيب و محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري و وادي دجلة بحضور ماجد سامي، واتفقوا بهدوء على عودة الدوري، وهذا هو الأفضل وهو مناقشة القضايا بأسلوب هادي ومنظم.

أضاف شبانه فى لايف " الخليج 365 : الزمالك عقب صدور قرار الوزير أمس بعودة الدوري حاول بشتي الطرق تعديل هذا القرار وأجري اتصالات بالأندية ، ولكن الزمالك هو من أشعل الأزمة بعد تأكيد مسئولية ان قرار الوزير تدخل حكومي ، مؤكدا أن جميع الأنشطة عادت والرياضة ستعود أيضا وهذا أمر طبيعي بناء على قرار الدولة.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.