الامارات | الاتحاد السوري لكرة القدم يشكل لجنة للتحقيق في قضية الرشوة.. وقرار قاس ضد لجنة الحكام

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السوري لكرة القدم يشكل لجنة للتحقيق في قضية الرشوة.. وقرار قاس ضد لجنة الحكام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم تشكيل لجنة تحقيق للتوسع في قضية الرشوة التي آثارها لاعب الطليعة شعيب العلي، بحسب ما أفاد متحدث باسمه لوكالة (فرانس برس). وقرر الاتحاد في بيان صحافي حل لجنة الحكام بعد تسجيل سلسلة أخطاء في المراحل، التي أقيمت بعد عودة المنافسات أواخر مايو الماضي، بعد توقفها لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

واتهم العلي أحد المقربين من نادي تشرين بمحاولة رشوته لتسهيل فوز الأخير على فريقه في المباراة التي جرت السبت الماضي في حماه ضمن المرحلة العشرين من الدوري السوري، وانتهت بفوز تشرين بهدفين نظيفين.

وأشار مدير مكتب الاعلام في الاتحاد يامن الحاجة إلى أنه تم اليوم الاستماع إلى شهادة اللاعب وتقرر على إثر ذلك "توسيع عملية التحقيق مع عدة أطراف، وتشكيل لجنة تحقيق بشأن اتهامات الرشوة برئاسة العميد حاتم الغايب رئيس اتحاد الكرة وعضوية طلال بركات والمحامي حسام معسعس".

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ولم يعلق الاتحاد رسميا على القضية بعد في انتظار استكمال التحقيق، علما بأن تشرين رفض هذه الاتهامات. وكان العلي قد كشف أن أحد المقربين من نادي تشرين حاول رشوته لتعمد الخسارة أمامه قبل مباراتهما السبت. ويتصدر تشرين الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه الجيش.

على صعيد آخر، أفاد الحاجة الى أن الاتحاد اتخذ قرار حل لجنة الحكام الرئيسية التي كان يرأسها نائب رئيس الاتحاد زكريا قناة، وتم تكليفه بتشكيل لجنة جديدة.

ويأتي حل لجنة الحكام بعد أخطاء تحكيمية مؤثرة شهدتها البطولة المحلية دفعت لجنة الحكام أمس إلى إيقاف خمسة حكام لأجل غير مسمى.

وجاءت أسباب عقوبة الايقاف حسب بلاغ اللجنة "بعد تحليل الأخطاء التحكيمية في المراحل 18 و19 و20 لبطولة الدوري" دون أن يتم ذكر هذه الأخطاء. والحكام هم: ياسر الحسين، الذي قاد مباراة جبلة والكرامة (1-صفر) في المرحلة 20، والحكم المساعد الأول علي أحمد أحد طاقم حكام مباراة الاتحاد والفتوة في المرحلة 20 (صفر-صفر)، وطاقم تحكيم مباراة تشرين والساحل في المرحلة 19 (1-صفر) المؤلف من مازن الغايب وهو شقيق رئيس اتحاد الكرة حاتم الغايب، والمساعدين عامر عبدالله وحسام حسن.

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