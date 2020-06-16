شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع الأهلي و5 من أندية الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، الثلاثاء، اجتماعا مع 6 من أندية الدوري الممتاز وهي: الأهلي والاتحاد السكندري ومصر للمقاصة وطلائع الجيش وإنبي ووادي دجلة، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة مع أعضاء الجمعية العمومية.

ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، تم خلال الاجتماع مناقشة آلية عودة النشاط، ومتطلبات وصعوبات الأندية خلال الفترة المقبلة، ووعدت اللجنة بدراسة الأمر لتنفيذ هذه الطلبات.

كما تم عرض موقف اللائحة، ومناقشة اقتراح تعديل بعض بنودها، وأثنت الأندية وأيدت مقترح إنشاء الروابط المستقلة، مما ينعكس عليه من استفادة على جميع الأندية.

وذكر الموقع أنه تم عرض الاشتراطات الطبية لاستئناف المسابقات من الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، وأكد الحضور على دعمهم للجنة، ورغبتهم في التعاون معها.