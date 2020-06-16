شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: خلافاتي مع أشخاص.. مصر وقيادتها وشعبها في قلبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي، تدوينة عبر صفحته بموقع «فيس بوك، أكد خلالها ثقته في قضاء مصر.
وكان «آل الشيخ» أرسل إنذارًا على يد محضر للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يخبره بمنحه فرصة لمدة أسبوع لرد الهدايا العينية والتبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
وطالب «آل الشيخ» رئيس الأهلي برد تلك المبالغ خلال ذلك الوقت بتوجيهها إلى صندوق «تحيا مصر».
وكتب «آل الشيخ»: «أرجو عدم الخلط بين الأشخاص والكيانات أو مصر.. مصر وقيادتها وشعبها في قلبي.. خلافاتي مع أشخاص.. وأنا لازلت أقول أثق في قضاء مصر العريق».
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